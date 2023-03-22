أجواء روحانية تحفَّ قاصدي المسجد الحرام في صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل

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أدَّى المصلون اليوم صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام وسط تكامل الخِدْمَات لضيوف بيت الله الحرام .

وأم المصلين في التسليمات الأولى بصلاة التراويح فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، والتسليمات الثانية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات .

وأشرفت الرئاسة على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام وتحديد مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها، بالإضافة الى توزيع وتوفير ماء زمزم المبارك للقاصدين عبر العربات الخاصة بالمطاف, وحقائب الظهر,وتوزيع العبوات، بالإضافة الى توزيع الترامس في أنحاء المسجد الحرام، وكذلك المشربيات.

وجنَّدت رئاسة شؤون الحرمين قرابة (12) ألف من الكوادر البشرية مقسمين على أربع ورديات من رجال ونساء يعملون على راحة القاصدين وتوفير الخدمات لهم, كما وفرت البيئة الآمنة والصحية لقاصدي المسجد الحرام عبر التعقيم والتطهير والغسيل على مدار الساعة بأحدث أجهزة التقنية الحديثة.