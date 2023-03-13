«أحداث شغب» تلغي نهائي الدوري اللبناني

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ألغيت مباراة العهد مع الأنصار في ختام الدوري اللبناني لكرة القدم بعد الوصول إلى الدقيقة 99 بعد اشتباك لاعبي الفريقين ووقعت أعمال شغب من المشجعين وتدخل أفراد الشرطة في نهاية مثيرة، الأحد.

وأدرك الأنصار التعادل «2-2» عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبعد ذلك بدقيقتين سجل الأسكتلندي لي إروين الهدف الثالث للعهد من ركلة حرة في نتيجة كافية لحصد اللقب.

واستمر اللعب لثلاث دقائق أخرى، قبل أن يحدث اشتباك بين لاعبي الفريقين عقب تدخل عنيف ثم اقتحم مشجعون أرض الملعب بعد تحطيم الحاجز الحديدي والمقاعد وإلقائها نحو أرض الملعب مع تدخل العديد من أفراد الشرطة لتتوقف المباراة عند الدقيقة 99 بينما كان الحكم قد احتسب 16 دقيقة من الوقت بدل الضائع بسبب توقف طويل سابق.

وأعلن العهد في حسابه على فيسبوك تتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه لكنه قال “لا احتفالات في ملعب العهد الليلة”.

ولم يعلق الاتحاد اللبناني بعد على الأحداث وتوقفت متابعته لأحداث المباراة في حسابه على تويتر بعد تعادل الفريقين 1-1.

وأبدى جورج كلاس وزير الشباب والرياضة أسفه لخروج بعض الجماهير عن الروح الرياضية ولجوئها إلى العنف والشغب، ودعا الاتحاد اللبناني للتعامل وفقا للقوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حدث.

وكتب هاكوب ترزيان عضو مجلس النواب اللبناني على تويتر “عدم تطبيق القانون نتيجته كما حصل في ملعب فؤاد شهاب مباراة ملاكمة”.

وكتب سيمون أبي رميا عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على تويتر “المطلوب اعتقال المشاغبين واتخاذ أقسى العقوبات. تحية لقوى الأمن”.

* أحداث مثيرة

دخل العهد المباراة وهو يملك 33 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن النجمة وكان يكفيه التعادل لحصد اللقب بفارق الأهداف.

ولم يكن أمام الأنصار أي بديل عن الفوز مع احتلاله المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد خسارته أمام النجمة في الجولة السابقة.

وحرم الحكم العماني خالد الشقصي الأنصار من هدف التعادل بشكل مثير للجدل، عندما احتسب خطأ وأطلق الصفارة قبل تسديد الكرة نحو المرمى بلحظات، ولم يمنح الفريق الفرصة لمواصلة اللعب.

وتوقفت المباراة حوالي 15 دقيقة وسط غضب من المشجعين وقبل استكمالها وخوض دقائق مجنونة في اللحظات الأخيرة.

وأدرك حسن معتوق التعادل للأنصار من ركلة جزاء عند الدقيقة 84، لكن العهد استعاد التقدم عند الدقيقة 88 عن طريق محمد ناصر.

ومرة أخرى عاد معتوق ليحافظ على آمال الأنصار في اللقب عندما أدرك التعادل عند الدقيقة 94، قبل أن يسجل إروين الهدف الثالث للعهد من ركلة حرة أبدلت اتجاهها.

وأبلغ جوان حبيش رئيس بلدية جونية، التي استضافت المباراة، محطة (إم.تي.في) اللبنانية “لن نقفل مجمع فؤاد شهاب أمام المباريات، والكراسي تُصلح ولكن ما لا يُصلح هو النفوس وأحمل المسؤولية للأندية التي لم تقم بواجبها لتهدئة الجماهير”.