أحدهم أطلق النار.. ضبط 12 مروجاً للمخدرات

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واصل الأمن العام وجهات أخرى تنفيذ حملة مكافحة المخدرات، بإلقاء القبض على عدد من المروّجين في مناطق عدة.

وقبضت شرطة منطقة عسير على مواطن يقود مركبة بداخلها 49.2 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وذلك ضمن مهمة خاصة.

وأوضحت أن قوة المهمات والواجبات تمكَّنت من رصد نشاط إجرامي لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي في أحد مباني مركز الجوة بمحافظة سراة عبيدة، والقبض على قائد المركبة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية.

كما داهمت شرطة محافظة القنفذة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وألقت القبض على 3 مواطنين، بعد مبادرة أحدهم بإطلاق النار على رجال الأمن.

وأوضحت أنه تم التعامل معه بالمثل لتحييد خطره، ولم ينتج عنه أي إصابات، مؤكدًا أنه ضُبط بحوزة المروجين أسلحة نارية وأموال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية .

وفي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطنَيْن لترويجهما 237 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبّأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع العارضة بجازان، تهريب 60 كيلوجرامًا من القات، وقبضت على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض على 3 أشخاص روجوا أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادتي الإمفيتامين والحشيش، إضافة لضبط أسلحة نارية وذخيرة بحوزتهم.