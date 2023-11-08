أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.. السعودية وباكستان تقتربان من صفقة تاريخية خلال أسابيع

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يُتوقع أن تتوصل السعودية وباكستان، مطلع شهر ديسمبر المقبل، إلى اتفاقٍ حول مشروع “ريكو ديك”، وهو واحدٌ من أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.
ووفقاً لتقارير باكستانية، أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان، أنوار الحق كاكار؛ أن المفاوضات مع السعودية جارية بشأن بيع حصص في مشروع ريكو ديك، وأنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وعبّر المسؤولون في إسلام أباد عن حماستهم لعرض السعودية، مشيرين إلى أن قيمة الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في باكستان تبلغ نحو 6 تريليونات دولار.