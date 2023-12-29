أحرقا بطريقة شنيعة.. مفاجأة حول أسباب وفاة السعودي والكويتي بالعراق

كشف الدكتور صالح المطيري، عم المواطن الكويتي فيصل المطيري، نتيجة تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص جثماني ابن شقيقه وصديقه السعودي أنور الظفيري المقتولين أثناء قيامهما برحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق.

وقال صالح المطيري خلال تصريحات صحافية: “حسب الصور التي اطلعت عليها ووصلتني من وسائل إعلام عراقية تنفي تماما ما يقال بشأن مقتل فيصل المطيري وأنور الظفيري جراء تفجير عبوة ناسفة”.

​​وأضاف: “تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق الجثث بهذا الشكل الشنيع”. وتابع: “كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر” وفقا لـ “العربية”.