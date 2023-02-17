أحياء تحت الأنقاض.. انتشال فتاة تركية بعد 10 أيام من الزلزال

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تمكَّنت فرق الإنقاذ من انتشال فتاة تركية على قيد الحياة بعد أكثر من 10 أيام من تحت أنقاض منزل متهدم في تركيا.
وفور انتشال الفتاة من تحت الأنقاض باشرت فرق الإنقاذ والفرق الطبية تقديم الإسعافات اللازمة لها؛ لضمان بقائها على قيد الحياة.
إنقاذ سيدة وطفلين من تحت الأنقاض في أنطاكيا
وبالأمس، انتشلت فرق الإنقاذ التركية سيدة وطفلين من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا بتركيا، بعد نحو 228 ساعة من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.
وكانت وزارة الدفاع الوطني التركية قد نشرت بالأمس مقطع فيديو يظهر رجال الإنقاذ وهم يخرجون امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا من تحت الأنقاض في مدينة أديامان يوم الثلاثاء، بعد حوالي 212 ساعة من وقوع الزلزال.
وتم بالأمس أيضا، إنقاذ امرأة أخرى، تم تحديدها على أنها مليكة إمام أوغلو البالغة من العمر 45 عامًا، بعد 222 ساعة تحت الأنقاض في مدينة كهرمان ماراس، وفقًا لتلفزيون TRT Haber التركي.
سعوديون يسعفون فتاة بغازي عنتاب
يأتي ذلك فيما يواصل المخيم السعودي للإغاثة وفريق الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات العلاجية والإنسانية لمصابي زلزال تركيا، ضمن فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني في غازي عنتاب، تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لقناة “الإخبارية” على “تويتر”، قبل يومين، شبابًا وفتيات من فريق الهلال الأحمر يسعفون فتاة مصابة في زلزال بغازي عنتاب، كذلك أظهر مقطع فيديو آخر طفلًا يبكي وسط محاولات طمأنته وتقديم الخدمة العلاجية له، ضمن الخدمات الإنسانية التي يقدمها المخيم السعودي للإغاثة.
كان نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور فهد الحجاج، صرح في وقت سابق بأن الهلال الأحمر السعودي اختصاصه طبي، بينما يختص مركز الملك سلمان بالجوانب الإنسانسة والمساعدات، بينما يتمثل دور فريق الدفاع المدني بجهود البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الهلال الأحمر التركي، لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها من النواحي الطبية.
وذكر أن المناطق المتضررة كثيرة جدًا، وتمتد مسافة 800 كيلومتر تقريبًا، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لإزالة أنقاض المباني المنهارة.