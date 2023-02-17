أحياء تحت الأنقاض.. انتشال فتاة تركية بعد 10 أيام من الزلزال

وتم بالأمس أيضا، إنقاذ امرأة أخرى، تم تحديدها على أنها مليكة إمام أوغلو البالغة من العمر 45 عامًا، بعد 222 ساعة تحت الأنقاض في مدينة كهرمان ماراس، وفقًا لتلفزيون TRT Haber التركي.