“أحيي الصين.. عفواً أحيي كندا”.. زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي (فيديو)

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة أثناء خطابه في البرلمان الكندي، حيث قال: “أحيي الصين لقبولها 15 ألف مهاجر إضافي من دول أمريكا اللاتينية”، إلا أنه تدارك الأمر وقال “عفواً أحُيي كندا”.

وبرّر بايدن ذكره للصين في معرض حديثه عن كندا، بأنه دائم التفكير في الصين بشأن رفض ذكره قائلاً: “لن أدخل في ذلك بعد”، حيث أكدت وسائل إعلامية أنه كان يقصد دور الصين في نشر أدوية الفنتانيل المخدرة.

ورصدت الصحافة الأمريكية والأوروبية عدة زلات للرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاماً، والتي كان آخرها ذكر اليابان بدلاً من الصين في معرض حديثه عن العلاقات الصينية الروسية ودورها في الحرب على أوكرانيا.