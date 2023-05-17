أخصائية اجتماعية: ارتفاع المهور أحد أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج (فيديو)

قالت الدكتورة بثينة باعبّاد الأخصائية الاجتماعية إن من بين الأسباب التي أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج هو غلاء المهور، موضحة أنه يجب على الأهالي تفهّم الوضع المادي للشاب قبل فرض تكاليف الزواج عليه.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “صباح السعودية” أن الطريقة التي تتعامل بها الأسر والعائلات في فرض المهور المرتفعة على الشباب طريقة خاطئة، لأن الشاب الذي يريد الزواج مطالب بالكثير من الأشياء غير المهر، خاصة إن كان الوضع المادي للأسرة منخفض.

وأوضحت أن المهور بنيت على أساس التقاليد والأعرف، ولا يوجد آلية محددة تضبط هذه المسألة، مشيرة إلى أنه يجب على الأسرة الذي يتقدم لها الشاب لخطبة ابنتهم أن تدرس أولا الحالة المادية له قبل أن تفرض عليه قيودا، أو التزامات لئلا يتصرف تصرفات خاطئة، أو يقوم بلوكيات غير صحية مما يؤثر بالسلب على الأسرة بأكملها.