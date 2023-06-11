أخصائية: السجائر الإلكترونية قد تسبب الشيخوخة المبكرة وحب الشباب

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أكدت أخصائية العناية بالبشرة والجمال، ريسا فوماشانه، أن السجائر الإلكترونية قد تسبب الشيخوخة المبكرة وحب الشباب.

وقالت “فوماشانه”، خلال حديثها لـصحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن التدخين الإلكتروني لمدة ثلاثة أيام فقط طويل بما يكفي لبدء ملاحظة الضرر على الجسم.

وأضافت: “عندما تستخدم السجائر الإلكترونية فإنك تتناول النيكوتين الذي يكسر الإيلاستين والكولاجين في بشرتك، وهو الشيء الذي يحافظ على بشرتك صحية ورطبة قدر الإمكان”.

وأشارت إلى أن النيكوتين يعمل على شد الأوعية الدموية، ما يحرم الجسم والجلد من الأكسجين الذي يحتاجانه ويؤدي إلى الجفاف وتسريع عملية الشيخوخة، فتظهر تجاعيد، وتتضخم المسام، بجانب شحوب الجلد وترهل وانتفاخ في مناطق مثل العينين والفم.

وأبانت أن استنشاق مادة البروبيلين غليكول الموجودة في السجائر الإلكترونية يؤدي لجفاف البشرة، لأنها تمتص الماء من الجسم والجلد، ما يحرمهما من الترطيب الأساسي، ويؤدي إلى تقشر الجلد والمعاناة من الحكة والبقع، مؤكدة أنه عندما تصاب البشرة بالجفاف فإن الغدد الموجودة تحتها تفرز المزيد من الدهون لمواجهة ذلك، وهي مادة دهنية تسد المسام وتحمل الأوساخ والجلد الميت.

وأكدت أن المواد الكيميائية بالسجائر الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب والتهاب الجلد، وكلما زاد الالتهاب زادت فرصة إنتاج الجلد للميلانين، التي تتسبب في ظهور بقعة داكنة أو تغير لون البشرة.

ولفتت إلى أن هناك إجراءات يمكنك فعلها للمساعدة في تخفيف المخاطر جسديًا، مثل التقشير والإبر الدقيقة، إلا أن هذا حل مؤقت فقط، ولا يحافظ على بشرة صحية على المدى الطويل، داعية إلى الإقلاع عن تدخين السجائر الإلكترونية لتجنب هذه المخاطر.