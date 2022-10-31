مدربة تربية إيجابية تُحذر الأهالي من تعرض أطفالهم للأجهزة دون رقابة.. وتكشف مفاجأة خطيرة

كشفت منار منشي مدربة التربية الإيجابية، أن حوالي 20% من الأطفال يتعرضون لـ “الإعلانات المخلة للأداب” وعلى الأهالي عدم التجاهل، ومراقبة أطفالهم بشكل جيد.

وقالت مدربة التربية الإيجابية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “بالنسبة لـ السماح إلى الأطفال بالتعرض للأجهزة، الأطفال تحت سن السنتين لا يتعرضون أبدًا، ومن فوق ذلك حتى ست سنوات تكون ساعة واحدة فقط”.

وأضافت، أنه من ست سنوات حتى 12 سنة، مسموح بساعتين فقط، يجب مراقبة اأطفال والأشياء التي يشاهدونها تُشعرهم أن العالم العالم بين يديهم، كما أن هناك إحصائية في بلد أخر تؤكد أن حوالي 20 في الئة من الأطفال يتعرضون للإباحية.

وأكملت، أنه يجب على الأهالي مراقبة الأطفال جيدًا من خلال برامج المراقبة التي أصبحت يتم تحميلها على الهاتف بسهولة، كما أن الأهالي يبح أن يكونوا أصدقاء لأطفالهم في حال تعرضهم لـ التحرش في لعبة ما يخبرون آبائهم، ولا يخافون منهم.