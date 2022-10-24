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أخصائية تغذية: الماء وحده لا يكفي لتنظيف الخضروات التي تعرضت للمبيدات الحشرية (فيديو)

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 12:28 صباحًا
تنظيف الخضروات

المناطق ـ متابعات

قالت أخصائية التغذية وسام باكير، إن الماء وحده لا يكفي لتنظيف الخضروات والفواكه التي تعرضت للمبيدات الحشرية.

تنظيف الخضروات

 

وأضافت في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية”، أنه يجب أن “يتم نقع الخضروات أو الفواكه في خل لمدة من دقيقة إلى دقيقتين، ثم نستخرجها ونفركها جيدا ونغسلها بالماء  ونتناولها”.

وبينت أن هذه الإجراء متبع في بلدان غربية، مشيرة إلى أن رفع الوعي الطبي داخل المجتمع ضرورة، مشيرة في هذا الصدد إلى جهود هيئة الغذاء والدواء.

ولفتت إلى أن الخضروات والفواكه كلما زاد تقطيعها كلما قلت فائدتها.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 12:28 صباحًا
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