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أخصائية تغذية تكشف تأثير الألياف على تخفيف الوزن وخفض مستوى السكر (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 يناير 2023 - 3:47 مساءً

تحدثت منى الأمير، أخصائي أول تغذية، عن مدى تأثير الألياف الطبيعية في تخفيف الوزن وخفض مستوى سكر الدم.

وقالت الأمير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة السعودية اليوم: “األياف الغذائية بما أنها تندرج تحت الكربوهيدات، فهي غير ممتصة في الجهاز الهضي، وتعتبر تقوي عضلات الجهاز الهضمي بداية من المعدة وحتى استقرارها في القولون”.

وأضافت: ” الألياف، لا يوجد بها أي سعرات حرارية مقارنة بالكربوهيدات الأخرى لذلك ندخلها في برامج تخفيف الوزن، فهي تساعد على الشبع لانها تنتشر داخل المعدة”.

وأكملت: “الالياف الغذائية تقي من الأمساك، فحركاتها سواء الذائبة في الماء وأي نوع من أنواعها الأخرى مثل الكتان وإضافته مع أي منتج غذائي، ولكن يجب أن نوازن بين الماء الألياف التي تدخل إلى الجسم”.

وأشارت، أن الألياف بما أنها غير قابله للهضم وغير ممتصة فهي تبطئ عملية امتصاص الجلوكوز فتساعد على خفض مستوى سكر الدم.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 يناير 2023 - 3:47 مساءً
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