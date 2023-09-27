أخصائية تغذية: تناول العسل مفيد لمرضى السكري في حال كان طبيعيا

أكدت أخصائية تغذية أن تناول العسل من الممكن أن يكون مفيدا لمرضى السكري.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “صباح العربية”، أن العسل يكون مفيدا لمرضى السكري في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون طبيعيا مائة بالمائة.

وبينت أنه إذا كان العسل مغشوش أو ليس طبيعيا فإنه من الممكن أن يؤثر بالسلب على صحة مرضى السكري.

ونصحت بالتأكد من نوعية العسل الذي يتناوله مرضى السكري، لأنه من الممكن أن يؤثر بالسلب والإيجاب على صحة مرضى السكري.