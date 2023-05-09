أخصائية تغذية توضح الفرق بين الخبز الأبيض والأسمر (فيديو)

قالت ديمة الهاجري إن الخبز الأبيض والأسمر يحتوي كلا منهما على نفس السعرات الحرارية، ونفس الفائدة التي تحصل لجسم الإنسان، لكن الخبز الأسمر فيه ألياف أكثر بالتي يعطيك عدد ساعات أطول من الشبع.

وأضافت خلال مداخلة متلفزة أن الخبز الأسمر يحتوي على معادن تحافظ على بشرة الجلد، وانتظام الحرق في جسم الإنسان، وقوة التركيز، أما الخبز الأبيض فيسبب ضعف الذاكرة والتركيز، والإحساس المستمر بالجوع.

وأشارت إلى أن الخبز يتم صنعه من الطحين المخلوط بالماء، موضحة أنها تفضل صنعه في منزلها.