أخصائي تغذية يحذر: بعض المبيدات الحشرية التي تستخدم للخضروات والفواكه تسبب السرطان (فيديو)

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قال أخصائي التغذية إبراهيم العريفي، اليوم، إن بعض المبيدات الحشرية التي تستخدم للخضروات والفواكه تسبب السرطان.

خطورة المبيدات الحشرية

وأوضح في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن خطر المبيدات ليس سهلا، ويظهر على المدى البعيد، ويكون الكبد أكثر تأثرا بها.

ولفت إلى أن الملوثات كثيرة، والمملكة ليست في معزل على العالم، مشيرا إلى أن الرقابة على المبيدات في السعودية مشددة، وتستحق الإشادة والتقدير.

ولفت إلى أن هيئة الغذاء والدواء، تقوم بدراسات متواصلة، وتحليلات، وعلى الجميع أن يثق بها في هذا الشأن.