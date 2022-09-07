أخصائي نفسي يوضح أسباب خوف الطفل لعدم الذهاب إلى المدرسة

قال عبدالله الصبياني، أخصائي نفسي، أن هناك العديد من أسباب الخوف التي تصيب الأطفال وتؤدي إلى عدم رغبتهم في الذهاب إلى المدرسة وعدم الحاجة إلى التعليم.

أسباب خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، أن هناك نوع من الأطفال من كثر الدلع له يرفض الذهاب إلى المدرسة، تأثير نفسي يشعر به الطفل أثناء تواجده في المدرسة ،لذا يبفضل البعد عن المدرسة.

وتابع: أن هناك أشكلية لعدم تقبل الطفل للمدرسة نتيجة خوفه من المدرسة، بالإضافة العوامل الداخلية من خوف الذهاب إلى المدرسة، حيث تظهر أعراض داخلية على الطفل يمكن ملاحظتها مثل التطفل اللارادي.