أخصائي يوضح مفهوم «حساسية الغذاء» والأطعمة المسببة لها

وأكد أخصائي علوم إدارة سلامة الأغذية، أن «هناك اختلافًا بين حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام»، مشيرًا إلى أن «الحساسية تحصل بسبب تفاعل مع جهاز المناعة، أما عدم تحمل الطعام يحصل بسبب نقص أنزيم هضم».