أخصائي يوضح مفهوم «حساسية الغذاء» والأطعمة المسببة لها

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أوضح أخصائي علوم إدارة سلامة الأغذية، فهد السعيد، أن «حساسية الطعام هي حالة تؤدي إلى إثارة الجهاز المناعي بشكل غير طبيعي حينما يتناول الشخص غذاء معينًا».
وأشار «السعيد»، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن قائمة «أكثر الأغذية إثارة للحساسية» تشمل: (الحليب البقري، البيض، الفول السوداني، منتجات شجرة الجوز مثل اللوز والكاجو، المحاريات مثل الجمبري، القمح، الصويا، والسمك).
وأكد أخصائي علوم إدارة سلامة الأغذية، أن «هناك اختلافًا بين حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام»، مشيرًا إلى أن «الحساسية تحصل بسبب تفاعل مع جهاز المناعة، أما عدم تحمل الطعام يحصل بسبب نقص أنزيم هضم».
كما لفت «السعيد»، إلى أن «الحساسية ليس لها عمر محدد، وقد تزيد فرص حدوثها في عمر محدد، ولكن قد يتحسس الشخص من غذاء معين بأي عمر».