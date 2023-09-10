أخضر 19 يخسر من كازاخستان بـ”الدورة الدولية”

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خسر المنتخب الوطني لسن 19 عامًا من منتخب كازاخستان بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الدورة الدولية الودية بسلوفينيا.

وسجل هدفي “الأخضر” لاعب خط الهجوم ثامر الخيبري.

ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز اللقاء بقائمة مكونة من: مشعل الشهراني في حراسة المرمى، عبدالرحمن سحاري، صالح برناوي، يونس الشنقيطي، عواد أمان، علي فهمي، راكان الغامدي، علي مهداوي، عبدالملك الجابر، فيصل عبدالواحد، وثامر الخيبري.

جدير بالذكر أن الدورة الدولية في سلوفينيا التي تتخلل المعسكر الإعدادي، تضم إلى جانب “الأخضر” منتخبات سلوفينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، البرتغال، الإمارات، أيسلندا، والمكسيك.