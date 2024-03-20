“أداء” يقيس رحلة أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي

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بدأت أعمال المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ، لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والتي تتمثل في أكثر من 46 خدمة حكومية مقدمة من أكثر من 16 جهة حكومية.

وأشار المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد بن عبد الله القعود، أن عمليات قياس رضا المعتمرين وزوار المسجد النبوي تأتي ضمن أولويات القيادة الكريمة ـ حفظها الله ـ من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل التسهيلات أثناء تأديتهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأشار المهندس القعود إلى أن هناك العديد من المواقع تم تحديدها لقياس أداء مناسك العمرة وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جده، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والمسجد النبوي، بالإضافة إلى المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات، حيث تبدأ عمليات القياس من التعاقد والحصول على التصاريح، والسفر إلى مكة المكرمة، وأداء مناسك العمرة، والتنقل والخدمات المساندة، والمغادرة إلى المدينة المنورة.

ونوه المهندس القعود، أن المركز يعتمد لقياس هذه الرحلة عبر عدة أدوات تتمثل في الاستبيانات الإلكترونية، والاستبيانات الميدانية، بالإضافة إلى أداة المستفيد الخفي الذي يقوم بزيارات ميدانية سرية لجميع المواقع، ويتم من خلال هذه الأدوات التركيز على المعايير الأساسية أثناء تقديم الخدمة مثل الخدمات الإلكترونية، والخدمات التي يتم تقديمها بشكل مباشر للمعتمرين كجاهزية مكان الخدمة، ووضوح الإجراءات، وأداء الموظفين، والسرعة في تنفيذ الخدمة، وغيرها من المعايير.

يذكر أن عمليات قياس الأداء في رحلة مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي من أهم الرحلات التي يقيسها المركز كل عام، وهي ضمن الأعمال التي يتم العمل عليها في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بهدف تحسين وتجويد الخدمات التي تُقدم للمعتمرين.