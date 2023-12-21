أداة لنقل “البودكاست” لـ”يوتيوب”

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أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية، أداة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل اشتراكاتهم في البودكاست من تطبيق “غوغل بودكاست” إلى تطبيق “يوتيوب ميوزيك”.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لقرار الشركة بالتوقف عن دعم تطبيق البودكاست في نهاية عام 2023، حيث سيتم نقل الاشتراكات فقط، ولن يتم نقل الحلقات التي تم تنزيلها أو تشغيلها بالفعل.

ولاستخدام الأداة الجديدة، يجب على المستخدمين أولاً الانتقال إلى صفحة نقل البودكاست على “يوتيوب ميوزك”، حيث سيُطلب تسجيل الدخول إلى حسابات غوغل الخاصة بهم، ويمكن نقلها عبر الأداة تلقائياً بعد تحديد الاشتراكات.