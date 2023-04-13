أدبي أبها يختتم فعاليته الرمضانية ضمن مبادرة ” أجاويد”

المناطق_واس

اختتم نادي أبها الأدبي فعاليته الرمضانية أمس التي جاءت ضمن مبادرة “أجاويد” وأطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير بإشراف عام من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة ، رئيس هيئة تطوير المنطقة.

ونظم النادي خلال الأسبوعين الماضيين 13 فعالية في مجالات أدبية واجتماعية مختلفة، إضافة إلى تدشين 16 كتابا جديدا من إصدارات النادي .

وجاءت آخر الفعاليات بعنوان” بين المنهج والنظرية في النقد الأدبي” ، لمناقشة آليات تشكل النظرية النقدية الجديدة وامتداداتها الفلسفية والذهنية والاجتماعية، إضافة إلى حديث عن نظريات ما بعد الحداثة ودورها في النقد الأدبي.