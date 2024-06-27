أدبي الباحة يحتفى بنجاح موسم الحج لهذا العام

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احتفى نادي الباحة الأدبي الثقافي اليوم، بنجاح موسم الحج تحت عنوان “مشاهدات من أرض الواقع في موسم حج عام 1445هـ ” بمقر النادي بشهبة، بحضور أبناء المنطقة والمصطافين وعدد من المثقفين والمثقفات.

وقد استُهل الحفل، بعرض فيلم وثائقي عن جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- والجهات المشاركة من مختلف القطاعات في موسم الحج، تلى ذلك استعراض تجارب عددٍ من أبناء المنطقة المشاركين في موسم هذا الحج خلال فقرة “مشاهدات من أرض الواقع في موسم حج”، عقِب ذلك، استمع الجميع بحكايا العيد القديمة والقصائد الشعرية عن العيد والحج.

وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني في كلمته خلال الاحتفاء أن النادي سينفذ خلال صيف هذا العام عدداً من البرامج منها “السمرة الثقافية، والقافلة الصيفية المتنقلة” بين المحافظات والمتنزهات والغابات التي تشهد توافد عدد كبير من الزوار، إضافة إلى الاحتفاء بأحد رموز كل محافظة، إلى جانب إقامة معرض كتاب متنقل وعرض مرئي عن منجزات النادي ومسابقات ثقافية واستقطاب المواهب الشابة.