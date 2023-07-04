أدبي الحدود الشمالية يطلق برنامج “إشراقة فتيات” الصيفي

المناطق_واس

يطلق النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية غدًا، أولى برامجه الصيفية لهذا العام بعنوان ‏”إشراقة فتيات” وذلك خلال الفترة 17-12-1444 ، وحتى 5-1-1445 هـ.

ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه اللجنة النسائية بالنادي إلى تطوير مهارات وقدرات الفتيات من عمر 13 إلى 18 سنة، وتوفير بيئة جاذبة لتلبية احتياجتهن ورغباتهن الثقافية والمهارية، واستثمار أوقات الناشئة بأنشطة مفيدة خلال الإجازه الصيفية، وإكساب الفتيات مهارات حياتية تسهم في تعديل السلوك وفقًا لمواقف الحياة اليومية، والارتقاء بمستوى الوعي الذاتي لحماية الفرد من الانزلاق بالمؤشرات السلبية، وتحصين المشاركات دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا ومهاريًا.