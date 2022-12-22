أدبي الرياض يقيم أمسية تكريمية للشاعر أحمد السالم

المناطق_واس

كرم النادي الأدبي بالرياض – أمس – الشاعر الدكتور أحمد بن عبدالله السالم، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود، أن الدكتور السالم يعد من رموز الثقافة السعودية، وتكريمه يحفز المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن الذين يستحقون الإشادة نظير ما قدموا، مبيناً أن تلك ثقافة غرسها قادة هذا البلاد على مدى تاريخه المجيد.

وتضمن التكريم، ندوةً تحدث فيها عدد من الأكاديميين، سلطوا خلالها الضوء على بعض نماذج الشعر للدكتور السالم، ومسيرته بالشعر والمجالي العلمي والإداري، منوهين بتخصيصه غالب شعره في ما يتصل بوطنه، بالإضافة إلى محبته للغة العربية، وكونه منافحاً ومدافعاً عنها ومبدعاً بها.