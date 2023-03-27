أدبي تبوك يجمع مثقفي المنطقة بالخيمة الرمضانية

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أطلق النادي الأدبي بمنطقة تبوك، أمس فعاليات ” الخيمة الرمضانية “، التي ينظمها النادي، ضمن أنشطته الأدبية والثقافية في شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بمقر النادي بحي المروج في مدينة تبوك، وبمشاركة واسعة من مثقفي ومثقفات المنطقة.

وأوضح رئيس النادي بالمنطقة الدكتور نايف الجهني، أن الفعاليات التي تستمر على مدى ستة أيام، تتضمن حزمة من الأنشطة تتمثل بالحوارات واللقاءات والأمسيات الأدبية، ومعرض لإصدارات النادي ومسامرات ثقافية، وندوات ودورات تثقيفية، ومعرض ضوئي، إضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية متنوعة، وأركان تراثية وأخرى فنية.

وأشار إلى أن الفعاليات تستكمل هذا المساء بجلسة حوارية يشارك بها أعضاء مجلس شباب منطقة تبوك، إضافة إلى استمرار بقية أنشطة الخيمة.

ووجه الدكتور الجهني الدعوة لأهالي المنطقة بكل فئاتهم لحضور الفعاليات، التي تتضمن أركاناً للأسر المنتجة تزامناً مع شهر رمضان المبارك.