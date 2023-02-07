أدبي حائل يتفاعل مع مجلس الوزراء بتسمية عام 2023 عاماً للشعر العربي

المناطق_عارف السويدي

كشف رئيس النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الدكتور نايف المهيلب، عن تفاعل النادي مع موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2023 عاماً للشعر العربي، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأمسيات الشعرية، تزامناً مع هذا الطرح الذي يعكس مدى هوية المملكة الثقافية .

وأشار المهيلب إلى أن المملكة العربية السعودية، هي بلد الشعر، وبلد الحضارة والأدب، وسوق عكاظ، والمجاز، مؤكداً أن الشعر والأدب هو جزء من الهوية الثقافية، وارتباط شعراء المعلقات الأدبية في المملكة في سوق عكاظ، وأيضاً انعكاساً لاهتمامات المملكة بالأدب والجامعات والصالونات الثقافية، كل هذا يؤدي إلى التناغم مع طرح عام 2023 عاماً للشعر العربي، وهو عام البلاغة والبيان والفصاحة .

وتأتي هذه التسمية انطلاقاً من رؤية السعودية 2030، التي يقودها سمو ولي العهد -يحفظه الله، حيث تسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز هذه المكانة للشعر العربي في ثقافة الفرد، والتأكيد على مكانته الكبيرة في مدار الشعر الإنساني بشكلٍ عام، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام بكل قوالبه وأشكاله، ونفخر بإبراز المكوّن الحضاري الشعريّ العربي المتميز عن بقية الفنون بكونه وعاء الحكمة والمعرفة والتأثير الاجتماعي الأكبر، وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية، كما نعتز بقيمة الشعر السعودي المعاصر ومكانته البارزة على مستوى العالم العربي.