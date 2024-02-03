” أدب المانجا ” أمسية ثقافية بمنطقة تبوك

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نظم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة “المقهى الثقافي” بمنطقة تبوك، أمس، أمسية ثقافية، تحت عنوان “أدب المانجا” بحضور مجموعة من عشاق الأدب الياباني.

وتناولت الأمسية التي قدمتها الأديبة فاطمة رضا بو خمسين التعريف بأدب المانجا والفرق بينها وبين بقية الأنواع مثل الكوميكس والمانهوا والمانها والويبتون، معرجة على تصنيفات قصص المانجا وأسلوب الرسم المتبع لكل تصنيف، وأساسيات رسم الشخصيات، وكيفية تقسيم الصفحات، ودور الثقافة العربية في أدب المانجا الياباني ، كما تطرقت لدور الذكاء الاصطناعي في إنشاء وصناعة قصص المانجا المصورة.

وفي الختام، قدمت بو خمسين نماذج مصورة لقصص المانجا ، كما أجابت على مداخلات الحضور والتي تمحورت عن فنون كتابة القصص اليابانية بشكل عام وعن المانجا بشكل خاص.