أدعية كسوف الشمس..بينها “اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك”

تشهد عدة مناطق مختلفة داخل المملكة كسوف الشمس بالإضافة إلى عدة دول مختلفة، ومع اقتراب كسوف الشمس تزايد البحث عن دعاء كسوف الشمس، حيث يستحب وقت كسوف الشمس أن يدعوا الناس دعاء كسوف الشمس كي يزيل الله هذا البلاء.

كسوف الشمس

ويقدم موقع “المناطق” أفضل دعاء كسوف الشمس الذي يمكن للأشخاص تريدده خلال ساعات الكسوف التي سوف تشهدها المملكة خلال الدقائق المقبلة، ومن أبزر الأدعية التي يمكن قولها.

أدعية كسوف الشمس

يستحب عند مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس الدعاء بأدعية من السنة النبوية، منها:

– اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.

– اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

– اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللّهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي، اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

– اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك.