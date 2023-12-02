أدوية “الضغط” تحارب “الشيخوخة”

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تحمي العقاقير المُستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم المرضى من مخاطر التعرض للسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، لكن مجموعة من العلماء وجدوا أيضاً أن لها تأثيرا إيجابيا في محاربة أعراض الشيخوخة.

هذا ما أشارت إليه دراسة حديثة نشرتها مجلة “Aging Cell” المتخصصة، وذلك بعد رصد زيادة عمر الديدان محل البحث بعد تغذيتها بأدوية الضغط الشائعة، ما يفتح المجال أمام علاجات مستقبلية لأمراض كبار السن.

وجاءت هذه النتائج بعد قياس مدى التحسن في القدرات الصحية لدى دودة “C. elegans”، وهي من الكائنات الدقيقة التي تشترك مع البشر في نفس الجينوم، وذلك من خلال تحديد المستقبل البيولوجي الذي تحركه التركيبة الكيميائية لهذه العقاقير.