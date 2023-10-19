أدوية “الملاريا” تعالج “هشاشة العظام”

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مؤسسة صحة العظام بالصين، أن أحد العقاقير المضادة للملاريا التي نشأت من العلاجات الصينية التقليدية، لديه أيضًا القدرة على علاج مرض هشاشة العظام.

ووجد الباحثون من خلال استخدام خوارزمية التعلم العميق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، أن ثنائي هيدروارتيميسينين (DHA) المخصص لعلاج الملاريا قد يكون بمثابة علاج فعال لهشاشة العظام.

وفي الأفراد الأصحاء، يوجد توازن بين الخلايا العظمية (الخلايا التي تشكل العظام الجديدة) والخلايا الآكلة للعظم، حيث تظهر هشاشة العظام عندما يطغى نشاط الخلايا الآكلة على نشاط الخلايا العظمية، ما يؤدي إلى فقدان كبير للعظام خصوصاً لدى كبار السن.