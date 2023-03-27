أدى لوفاة 20 شخصا.. شاهد لقطات من موقع حادثة عقبة شعار في عسير

نشرت قناة الإخبارية، اليوم الإثنين، لقطات من موقع حادثة عقبة شعار في عسير.
ولقي قرابة 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 شخصا في حادث باص بعقبة شعار شمال عسير .
ووقع الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير ، وذلك بسبب تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .
وانتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر ، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .
فيديو | لقطات من موقع حادثة عقبة شعار في عسير#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/j5pCg5vwno
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023