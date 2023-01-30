أذربيجان تعلق العمل بسفارتها في طهران: لا نثق بإيران لإبقاء موظفينا

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أعلن نائب وزير خارجية أذربيجان خلاف خلافوف اليوم الأحد تعليق العمليات الدبلوماسية لسفارة بلاده في طهران بعد هجوم أسفر عن سقوط ضحايا قبل يومين.

وقال خلافوف في تصريحات نقلتها وكالة (أذرتاج) الرسمية إن بلاده لا تثق في إيران بشأن ضمان أمن موظفي سفارتها في طهران، مشيرا إلى أن قنصلية أذربيجان في مدينة تبريز ستواصل عملها.

كما أضاف أن إيران تتحمل المسؤولية كدولة عن الهجوم على سفارة بلاده في طهران وعواقبه “الوخيمة”.

تصرف غير مسؤول

واعتبر نائب وزير الخارجية أن إيران تصرفت بشكل “غير مسؤول” بعد مطالبة بلاده لها بتشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة في طهران.