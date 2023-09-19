أذربيجان تقصف كاراباخ.. وأرمينيا تطالب روسيا بالتدخل

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عاد التوتر مجدداً بين أذربيجان وأرمينيا، فقد أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، الثلاثاء، أنها نفذت هجمات بأسلحة عالية الدقة في إقليم كاراباخ ردا على استفزازات أرمينيا.

كما قالت إنها فتحت ممرات لإجلاء المدنيين من إقليم كاراباخ، مشيرة إلى أنها أطلقت “عمليات لمكافحة الإرهاب” تستهدف القوات الأرمنية في المنطقة المتنازع عليها.

بدورها، أكدت خارجية أذربيجان أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في كاراباخ هو طرد مسلحي أرمينيا.

في المقابل، قالت السلطات الموالية لأرمينيا في كاراباخ إن العاصمة ومدنا أخرى تتعرض لإطلاق نار كثيف من باكو.