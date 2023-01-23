أرامكو السعودية تستعرض تجربتها في مجال التنمية المستدامة في القطاع العقاري

المناطق_الرياض

شاركت أرامكو السعودية في فعاليات منتدى مستقبل العقار الذي يعقد خلال الفترة 23 – 25 يناير 2023م في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض، تحت عنوان “التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع العقاري”.

وفي جلسة حوارية في مجال التنمية المستدامة في القطاع العقاري، أوضح النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع، اهتمام الشركة بمقومات التنمية المستدامة، واستعرض بعض تجارب النجاح في هذا المجال، قائلًا: “يُعد الاهتمام بمقومات الحياة المستدامة من صميم اهتمامات أرامكو السعودية، ويمثل “مشروع أجيال النموذجي” تجسيدًا عمليًا وبارزًا لاهتمام الشركة والتزامها باستيفاء أعلى معايير ومتطلبات التنمية المستدامة، مما جعله أول مشروع يحصد جائزة إنفيجن العالمية للاستدامة”.

كما أشار الجامع إلى أنه في إطار التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، تم تعزيز مفهوم التنمية المستدامة في مشروع أجيال النموذجي وجذب عقود استثمارية مع القطاع الخاص لإنشاء مرافق أنشطة متعددة، كالترفيه والمجمعات والمحلات التجارية والأسواق المركزية، والمرافق التعليمية، والخدمات المساندة. ويتمتع المشروع ببنية تحتية متكاملة ومواصفات عالمية تتميّز بتقنيات ترشيد استهلاك المياه في ريّ النباتات والاستخدام داخل المنازل.

وأضاف أن المشروع يتميّز بمواءمته لبرنامج جودة الحياة وهو أحد برامج الرؤية الوطنية الطموحة، حيث تحوي أحياء أجيال السكنية العديد من المساحات الخضراء. وتم تزويد الأحياء بمسارات لممارسة رياضة المشي في الحدائق العامة، وسهولة التنقل في الحي، وذلك مما يعزز جودة الحياة التي تسعى المدن الحديثة لتحقيقها.

كما استعرض الأستاذ نبيل الجامع مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” كنموذج نجاحٍ آخر، حيث التزمت الشركة فيه التزامًا تامًا بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها، وجعلت الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من هويتها، وبالتالي تمكّنت من جذب أكثر من 40 شركة من كبرى الشركات في مجال الطاقة والتقنية. ومن المتوقع في الأعوام المقبلة أن يتجاوز إجمالي الاستثمار المباشر في المدينة 3 مليارات دولار.