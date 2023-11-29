“أرامكو السعودية” تشارك في منتدى جازان بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية الإستراتيجية والمبادرات المجتمعية

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شاركت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” في منتدى جازان للاستثمار, الذي افتتح اليوم, لتعزيز الشراكات الاستثمارية الإستراتيجية والمبادرات المجتمعية للشركة.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني , أن مشاركة “أرامكو السعودية” في هذا المنتدى, تُعد فرصة مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من مقومات منطقة جازان وميزاتها، وإطلاق المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع تطلعاتنا ومستهدفات الرؤية الوطنية المنشودة لتشكيل مستقبل المنطقة.

وأضاف أن أرامكو السعودية تفخر بالثقة التي نالتها لتنفيذ استثمارات بأكثر من 90 مليار ريال، والتي يأتي أبرزها تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء مصفاة جازان والتي تمثل نواة المدينة وقلبها النابض، وأحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم، لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة.

وأفاد القحطاني أنه لأول مرة في الشرق الأوسط، سينتج مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، مُركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة، إضافة إلى ذلك، تمكنّا من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة.

وفي خطوة تهدف لجذب العديد من الاستثمارات الجديدة، نفذت الشركة في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة.

وكانت “أرامكو السعودية”, قد سلّمت الهيئة الملكية لمنطقة جازان وبلدية بيش وحرس الحدود 19 مشروعًا، كجزء من الخطة الرئيسة لتطوير المدينة؛ منها الميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة، وأنظمة الطرق والإضاءة، ما من شأنه جذب استثمارات تحويلية أخرى.

كما تعمل “أرامكو السعودية” على مشروع متنزه أرامكو البيئي في جازان، وهو مبادرة مجتمعية شهدت تجاوبًا كبيرًا من إمارة المنطقة، حيث يجري إنشاؤه على مساحة 2 مليون متر مربع، وتنوي الشركة زراعة أكثر من ربع مليون شجرة من النوع المحلي بالمتنزه، إضافة إلى العديد من برامج ومبادرات المواطنة في أرامكو السعودية، حيث تم تقديم الدعم لقرابة ألف مزارع للبن في سبع محافظات بجازان، فضلًا عن دعم الصيادين، ومربي النحل لتحسين إنتاجهم وبالتالي الحصول على دخلٍ يضمن لهم الحياة الكريمة, وطوّرت الشركة كورنيش بيش بطول 2.0 كلم ويشمل مرافق تحظى بزيارة حوالي خمسة آلاف شخص أسبوعيًا.