أرامكو السعودية تكرّم 12 مصنّعًا محليًا متميّزًا في حفل جوائز الجودة 2022

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كرّمت أرامكو السعودية اليوم، 12 مصنّعًا محليًا قدمت أداءً متميّزًا وسلع عالية الجودة، وذلك خلال حفل جوائز التميّز في الجودة للمصنّعين المحليين لعام 2022م، الذي نظمته أرامكوا السعودية في مدينة الظهران.

ويُعد هذا الحفل السنوي الذي يُنظَّم للعام الخامس على التوالي من قبل إدارة التفتيش في أرامكو السعودية، كمنصة تُسهم في الارتقاء بالأداء النوعي للمصنّعين المحليين إلى المستوى العالمي، من خلال تعزيز ثقافة الجودة في الصناعة المحلية، وتعزيز المنافسة بين الشركات المصنّعة محليًا، ورفع نسبة توطين المحتوى تحت شعار “صُنع في السعودية”.

وأوضح نائب الرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية معتز بن عبدالعزيز المعشوق، أن هذا الحفل يمثّل امتدادًا لالتزام الشركة بالجودة والتميّز، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميًا، وسعيًا إلى التميّز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة من خلال برنامج أرامكو السعودية (صُنع في السعودية)، الذي يهدف نحو الاستفادة من القدرة الشرائية في تقوية اقتصاد المملكة، لإحراز مزيد من التقدّم والتطور، حيث استطاع تحقيق عديدٍ من الإنجازات، التي تؤكّد إيمان شركاء أرامكو السعودية الإستراتيجيين بمفهوم التوطين، وأنه جزء أساس من ممارساتهم التجارية”.

وأشار المعشوق إلى أن الحفل التكريمي والجوائز التي تُمنح للفائزين من المصنِّعين المحليين، يخلق بيئة تنافسية صحية بين الموردين، ويحفزهم للسعي إلى تحقيق معايير أعلى في إنتاجهم، كما يتماشى مع الرؤية الوطنية الطموحة لجعل المملكة مركزًا تجاريًا مع المنتجات الصناعية عالية الجودة.

وقد صُنّفت جوائز هذا العام من حيث الجودة إلى ثلاث فئات مختلفة وهي شركات التصنيع كبيرة الحجم، شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى أفضل أداء محسّن للجودة.