أرامكو السعودية تُعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب الجامعي والمهني.. قدم من هنا

أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عبر موقعها الرسمي عن بدء التقديم على برنامج التــــدريب الجامعي و المهني لطلاب مرحلة “البكالوريوس والدبلوم”، للجنسين “ذكورًا وإناثًا”، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الهدف من البرنامج

ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على اكتساب الخبرات العملية، واستيفاء متـــــطلبات التخرج في الجهات التعليمية التي ينتسبون إليها، وعند انتهاء فترة البرنامج يتم تقييم المشاركين فيه لتحديد إجمالي الدرجات التي حصلوا عليها لحساب نقاط التدريب المطلوبة.

البرامج التدريبية

برنامج التدريب الجامعي

يُطالب بعدة شروط أبرزها، أن الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

1_يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن (2 من 4) للتخصصات الفنية، و”2.5 من 4″. 2_للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها، وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

3_يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

4_يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

5_يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

6_لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

المزايا خلال فترة البرنامج

1- راتب شهري.

2- سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية.

3- المواصلات حسب خطة الشركة.

4- تأمين طبي حسب خطة الشركة.

5- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن.

الوثائق المطلوبة

1- نسخة من بطاقة الهوية.

2- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.

3- خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته.

أهداف البرنامج

1- تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية، وايضًا ستتاح أيضاً الفرصة لـ الطلاب من أجل تقييم اهتــماماتهم المهـــنية في مجال تخصصهم.

2- تمكين الكليات والجامعات من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب الجامعي الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من الرئيس الـــمباشر لـ المشارك في أرامكو السعودية.

3- تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

4- إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.

موعد التقديم في البرنامج

ويبدأ التسجيل يوم الإثنين الموافق 2022/11/07، وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2022/11/14 كما يبدأ التدريب العملي لـ “برنامج التدريب الجامعي” للطلبة المؤهليــن يوم 2023/01/16، كما سيقام اللقاء التعريفي في يوم الإثنين 16 يناير 2023.

برنامج التدريب المهني

تعتبر الشروط المطلوبة، للأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم، ومعاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث ينــــظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

1- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن “2 من 4” للتخصصات الفنية و “2.50 من 4” للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

2- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.

3- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

المزايا خلال فترة البرنامج

1- راتب شهري.

2- سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية.

3- النقل حسب أنظمة الشركة.

4- تأمين طبي حسب أنظمة الشركة.

الوثائق المطلوبة

1- نسخة من بطاقة الهوية.

2- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

3- خطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.

أهداف البرنامج

1- توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الادارة العامة.

2- يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم.

3- في نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

موعد التقديم

يبدأ التسجيل في يوم الإثنين الموافق 2022/11/07، وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 2022/11/14ميلاديًا، ويبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب المهني للطلبة المؤهلين يوم 2023/01/16،

وسيقام اللقاء التعريفي للبرنامج في يوم الأربعاء بتاريخ 11 يناير 2023.

طريقة التسجيل

1- برنامج التدريب الجامعي (اضغط هنا)

2- برنامج التدريب المــهني (اضغط هنا)

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