أرامكو السعودية للنفط والغاز تُعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز “Aramc”، عبر حسابها الرسمي “لينكد إن” عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات في المسميات الوظيفية “منسق بيئي، منسق الامتثال الميداني، مهندس عمليات، مهندس موثوقية، مهندس مفتش أول، مستشار التدريب والتطوير”.

المسميات الوظيفية

1- منسق بيئي

المؤهلات والخبرات، درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية أو العلوم البيئية أو الهندسة الكيميائية، ويجب أن يكون لدى المرشح (15) عامًا أو أكثر من الخبرة في الإدارة البيئية، وخبرة في صنـاعة النفط والغاز.

2- منسق الامتثال الميداني

المؤهلات والخبرات، شهادة دراسات عليا في سلامة العمليات ومنع الخسائر من مؤسسة معترف بها دوليًا، ودرجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية ويفضل، وأخصائي السلامة المعتمد من مجلس متخصصي السلامة المعتمدين.

ويوصى بدرجة الماجستير أو الدكتوراه، وخبرة لا تقل عن 15 عامًا في العمل في عمليات النفط أو الغاز أو مصانع البتروكيماويات أو المصافي، مع دليل واضح على إحداث تأثير كبير في هذه السعة.

وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل في منصب رفيع كخبير في منع الخسائر والوقاية من الحرائق، مع دليل واضح على إحداث تأثير كبير في هذه الصفة.

3- مهندس عمليات

المؤهلات والخبرات، خبرة في مرافق عمليات معالجة الغاز ذات الصلة في صناعة النفط والغاز، المعرفة والخبرة في برامج محاكاة البرامج مثل HYSYS و promax والمعرفة القوية الخاصة بالممارسات الهندسية والمبادئ الاقتصادية.

وطرق الحساب وتفاصيل التصميم وإدراكًا لرموز ومعايير المعالجة، ويجب أن يكون لديك خبرة ومعرفة ممتازة في التصميم والتعديل ومراجعة المعايير وكيفية تطوير وتقييم الدراسات.

4 – مهندس موثوقية

المؤهلات والخبرات، درجة البكالوريوس على الأقل في الهندسة الميكانيكية. خمسة عشر “15” عامًا من الخبرة في مجال النفط والغاز أو صناعة البتروكيماويات، وخبرة “5” سنوات في المعدات الدوارة بما في ذلك.

على دراية ببرامج الموثوقية مثل “MTBF ، العوامل السيئة ، حالة الزيت ” بما في ذلك نظام SAP أو الأنظمة المحوسبة المكافئة، ومحلل TapRooT معتمد.

5- مهندس مفتش أول

المؤهلات والخبرات، درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ، مع خبرة لا تقل عن 15 عامًا ؛ أو خبرة قوية تصل إلى 20 عامًا إذا لم يكن لديك شهادة في الهندسة، ويجب أن تكون خبــرتك في صناعة النفط و الغاز.

ويجب أن يكون لديك معرفة قوية في الأنابيب والمعدات واللحام، ويجب أن تكون مدققًا ومدققًا معتمدًا في نظام إدارة الجودة “IRCA / RABQSA” أو ISO 9001: 2008 دورة مـــدقق رئيسي أو ما يعادلها.

6- مستشار التدريب والتطوير

المؤهلات والخبرات، درجة البكالوريوس في التصميم التعليمي أو مجال ذي صلة مطلوب، يوصى بـ MS، خبرة تزيد عن 10 سنوات في تصميم التدريب الفني القائم على الأداء لـ المهنيين، وإدارة مشاريع L&D.

القدرة على العمل عن كثب مع الخبراء المتخصصين “SMEs”، والشراكة معهم من خلال عملية التصميم ، لاستنباط المعرفة، وإدارة مخرجاتهم والعملية، والتفاوض والتأثير دون سلطة، والقدرة على فهم المعلومات المعقدة وتبسيطها وتنظيمها وعرضها بسرعة

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