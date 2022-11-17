«أرامكو» تعتزم إنشاء أحد أكبر مرافق التكسير البتروكيميائية عالميًا في كوريا الجنوبية

قيمة المشروع 26 مليار ريال

وأوضحت أن المشروع الذي يُعرف باسم شاهين وتبلغ قيمته 26 مليار ريال سعودي « 7 مليارات دولار»، يهدف لاستخدام تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيميائيات.

أول تسويق لتقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات

وأضافت أن ذلك سيمثل أول تسويق لتقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري من أرامكو السعودية ولوموس تكنولوجيز، مما يزيد من الإنتاج الكيميائي ويقلل تكاليف التشغيل، ويأتي هذا المشروع بعد استثمار سابق بقيمة 4 مليارات دولار في المرحلة الأولى من مشروع توسعة البتروكيميائيات الذي اكتمل في عام 2018.

إنتاج 3.2 مليون طن من البتروكيميائيات سنويًا

وأكدت أن المشروع الجديد سيكون في الموقع الحالي لمجمع «إس – أويل» في أولسان، ومن المقرر أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من البتروكيميائيات سنويًا، وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في عام 2023 ويكتمل بحلول عام 2026.

مرفق التكسير البخاري

ويُتوقع أن يعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة من معالجة الخام، بما في ذلك النافثا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين – وهو لَبِنة بتروكيميائية تُستخدم في صنع آلاف العناصر اليومية، ويُتوقع أن ينتج المشروع أيضًا البروبيلين والبوتادايين والمواد الكيميائية الأساسية الأخرى.