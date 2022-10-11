أرامكو تعلن برنامج المتابعة الجامعية المنتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التسجيل في (برنامج المتابعة الجامعية) المنتهي بالتوظيف (CCP 2022).

وهو عبارة عن برنامج منح دراسية تم اختياره بعناية بالغة بهدف استقطاب الطلاب والطالبات بالمملكة ذوي الكفاءات المتميزة بعد تخرجهم من الذين يتابعون تحصيلهم التعليمي لنيل درجة البكالوريوس في جامعات المملكة وخارجها.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون مسجلاً في إحدى الجامعات.

-إكمال 60 ساعة أكاديمية أو ما يعادلها لإتمام الشهادة الجامعية على أن تكون 12 ساعة منها على الأقل في مواد التخصص الذي يدرسه (للطلاب داخل المملكة).

– إكمال 30 ساعة أكاديمية أو ما يعادلها لإتمام الشهادة الجامعية، على أن تكون 9 ساعات منها على الأقل في مواد التخصص الذي يدرسه (لطلاب خارج المملكة).

– عند تجاوز ال 100 ساعة أكاديمية، فإنه لا يجب أن يكون التخرج في الفصل الدراسي نفسه.

– الحصول على معدل عام لا يقل عن (2.5 من 4) أو ما يعادله.

– الحصول على معدل لا يقل عن (2.5 من 4) أو ما يعادله في مواد التخصص.

– أن يكون تخصص المتقدم مطلوباً لدى الشركة.

الوثائق المطلوبة:

– بطاقة الأحوال الشخصية.

– بطاقة العائلة لولي الأمر.

– نسخة مصدقة ومحدثة لكشف الدرجات.

– خطاب من الجامعة يفيد باستمرارية الطالب في نفس التخصص الحالي وفرع الجامعة وتاريخ التخرج.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: ( هنا ).