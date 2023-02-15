أرامكو توتال تعلن توفر وظائف شاغرة

المناطق_متابعات

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين في عدد للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مسؤول مشتريات أول

2- كبير المدققين الداخليين

3- منسق خدمات التموين

4- مدیر منطقة العمليات

5- أخصائي علاقات الشركات

6- مهندس تسويق

7- التحسين. مهندس

8- مهندس مراقبة الأداء

9- رئيس التفتيش

10- مهندس التحكم في العمليات

11- مهندس عملية

والمزيد

مزايا العمل في “ساتورب”

راتب أساسي تنافسي.

بدل سكن.

بدل نقل.

ساعات العمل: 40 ساعة / أسبوع.

إجازة سنوية مدفوعة 30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

إجازة سنوية مدفوعة (38) يوم للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

تأمين طبي.

راتب إضافي سنوي.

بدل إجازة (70% من الراتب).

برنامج تملك المنازل للمواطنين .

بدل تأثيث يدفع مرة واحدة للمواطنين .

هدايا خدمة كل خمس سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت ساتورب، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط

رابط التقديم: ( اضغط هنا ).