“أرامكو” تُعلن ارتفاع صافي الربح للربع الثالث من العام الجاري ليصل 159 مليار ريال

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أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وأوضحت أنه بلغ صافي الدخل 159.12 مليار ريال (42.43 مليار دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2022، بزيادة نسبتها 40% مقارنة مع 114.09 مليار ريال سعودي (30.43 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2021.

وأكدت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، أن الزيادة في صافي الدخل كانت مدفوعة بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، إلا أن هذه الزيادة قابلها جزئيا ارتفاع في الريع على الإنتاج والذي يُعزى بشكل كبير إلى ارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي، الناتج من الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وارتفاع كمية المبيعات.