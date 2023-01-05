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أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 5 يناير 2023 - 10:21 مساءً

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر 318 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أبرز المسميات الوظيفية:

 

  • مهندس عمليات – ايزومرة
  • مهندس حلول التحول الرقمي
  • مهندس غير معدني
  • مستشار فني بحري
  • قائد المنتخب
  • محلل الأب P & PM
  • نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون
  • مهندس بترول
  • مستشار فني بحري
  • مهندس معدات دوارة
  • كبير مستشاري هندسة البترول
  • كاتب أعمال
  • محلل تقارير الأعمال
  • التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • محلل أمن المعلومات III
  • مصمم جرافيك
  • محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • مستشار وظيفي
  • محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • مهندس إدارة مكامن النفط
  • رئيس الوقود منخفض الكربون
  • مهندس إدارة مكامن النفط
  • وغييرها

 التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : ( هنا )

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 5 يناير 2023 - 10:21 مساءً
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