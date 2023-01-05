أرامكو للنفط والغاز تعلن توفر 318 وظيفة شاغرة لمختلف التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر 318 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أبرز المسميات الوظيفية:
- مهندس عمليات – ايزومرة
- مهندس حلول التحول الرقمي
- مهندس غير معدني
- مستشار فني بحري
- قائد المنتخب
- محلل الأب P & PM
- نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون
- مهندس بترول
- مستشار فني بحري
- مهندس معدات دوارة
- كبير مستشاري هندسة البترول
- كاتب أعمال
- محلل تقارير الأعمال
- التخطيط المالي وإدارة الأداء
- محلل أمن المعلومات III
- مصمم جرافيك
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مستشار وظيفي
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مهندس إدارة مكامن النفط
- رئيس الوقود منخفض الكربون
- مهندس إدارة مكامن النفط
- وغييرها
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
بوابة التوظيف : ( هنا )