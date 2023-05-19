أربعة أجنحة تفاعلية تثري تجربة الزوار في معرض “آمن”

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أثرى معرض”آمن” للتوعية بالأمن السيبراني أحد المسارات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني في محطته الأولى بمدينة الرياض عبر أربعة أجنحة تفاعلية متنوعة تجربة الزوار من مختلف الفئات بمعلومات إرشادية وتوصيات سيبرانية ومضامين توعوية تحاكي الهجمات السيبرانية عن طريق مجموعة من الأساليب التفاعلية المتوافرة في المعرض.

ويخاطب جناح “التوجيه” أولياء الأمور معرفاً بمخاطر الاختراق وكيفية تفعيل الرقابة الأبوية، فيما خصص جناح “التعزيز” لفئة الشباب ويتضمن محاضرات توعوية وعددًا من الأنشطة منها إجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية بالإضافة إلى التعريف بطرق التصيد المختلفة.

ويوجه جناح “الإعداد” رسائله التوعوية للأطفال عبر الألعاب الافتراضية التعليمية المتنوعة، إلى جانب التعريف بالمصطلحات السيبرانية ومحاكات التصفح الآمن للإنترنت، وصولًا إلى جناح مخصص لقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني ومشاركة الآراء.

وتقود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة (سابك) ووزارة التعليم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع ، ومواجهة المخاطر السيبرانية وتقليل أثرها على المستوى الوطني.

ويأتي البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” الذي يمتد تنفيذه لمدة عام في مناطق المملكة، بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وحماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.