أرجنتيني يختطف حافلة بركابها للحاق بمباراة بلاده ضد كرواتيا

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قبضت الشرطة الأرجنتينية على مشجع كرة قدم، بعد اختطافه حافلة ركاب بهدف الوصول إلى منزله سريعاً لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد كرواتيا.

وتشير التفاصيل إلى أن المشجع الذي يبلغ من العمر 53 عاماً استغل توقف الحافلة الممتلئة بالركاب عند إحدى إشارات المرور ونزول السائق منها، ليقوم بقيادتها مسافة 4 كلم ومن ثَم تركها بالقرب من منزله، من أجل مشاهدة المباراة.

واعترف الرجل أمام سلطات التحقيق الأرجنتينية أنه قرر قيادة الحافلة بعد أن أصيب بالإحباط بسبب توقف السائق بالطريق لشراء شيء ما، مبيناً أن الرحلة كانت تستغرق وقتاً طويلاً وكان في عجلة من أمره لمشاهدة المباراة.