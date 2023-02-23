أرجنتيون: زرنا السعودية لأنها الوحيدة التي فازت على منتخبنا بكأس العالم

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عبَّر مواطنون أرجنتينيون عن فرحتهم بزيارة المملكة، ومشاركة أهلها الاحتفال بيوم التأسيس، مشيرين إلى أنهم زاروا المملكة بسبب فوز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم الأخيرة.

فيديو | "زرنا السعودية بسبب فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم".. أرجنتينيون يعبرون عن مشاعرهم وفرحهم في #يوم_التأسيس #يوم_بدينا#الإخبارية pic.twitter.com/EZRjEK6L0x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2023

وقالت مواطنة أرجنتينية خلال لقائها مع “قناة الإخبارية”، إنهم وصلوا إلى المملكة بالأمس والتي تزامنت مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، مبدية سعادتها بأجواء الاحتفالات.

سبب زيارتهم للمملكة

وأكدت أن زيارتها للمملكة جاءت لأنها الدولة الوحيدة التي انتصرت على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

أما المواطن الأرجنتيني، فأبدى سعادته هو الآخر بوجوده في المملكة التي زارها لأنها الدولة الوحيدة التي فازت على الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة، مبديًا اندهاشه وسعادته بالضيافة السعودية التي لم يرَ مثلها في أي دولة بالعالم.