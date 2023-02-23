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أرجنتيون: زرنا السعودية لأنها الوحيدة التي فازت على منتخبنا بكأس العالم

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 23 فبراير 2023 - 7:24 مساءً

المناطق_الرياض

عبَّر مواطنون أرجنتينيون عن فرحتهم بزيارة المملكة، ومشاركة أهلها الاحتفال بيوم التأسيس، مشيرين إلى أنهم زاروا المملكة بسبب فوز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وقالت مواطنة أرجنتينية خلال لقائها مع “قناة الإخبارية”، إنهم وصلوا إلى المملكة بالأمس والتي تزامنت مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، مبدية سعادتها بأجواء الاحتفالات.

سبب زيارتهم للمملكة

وأكدت أن زيارتها للمملكة جاءت لأنها الدولة الوحيدة التي انتصرت على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

أما المواطن الأرجنتيني، فأبدى سعادته هو الآخر بوجوده في المملكة التي زارها لأنها الدولة الوحيدة التي فازت على الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة، مبديًا اندهاشه وسعادته بالضيافة السعودية التي لم يرَ مثلها في أي دولة بالعالم.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 23 فبراير 2023 - 7:24 مساءً
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Waleed

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