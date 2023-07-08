أردوغان بعد لقائه زيلينسكي: عودوا لمحادثات السلام

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في أول زيارة له إلى تركيا بعد اندلاع الصراع في بلاده، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن بلاده تتعاون مع تركيا في مجال الدفاع وإنتاج المسيرات واستيرادها.

كما اتهم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع جمعه بنظيره التركي الرئيس رجب طيب إردوغان الجمعة، روسيا بعرقلة مسار السفن في البحر الأسود.

محادثات السلام

وتابع أن التعاون بين تركيا وأوكرانيا مهم للأمن الغذائي خاصة في إفريقيا، آملاً أن يتم مد اتفاقية الحبوب التي تنتهي في 17 يوليو/تموز الحالي.

بالمقابل، وجد أردوغان أن على روسيا وأوكرانيا العودة لمحادثات السلام، معلنا مواصلة الجهود لإنهاء الحرب.

وأعلن دعم بلاده لحركة إعادة الإعمار في أوكرانيا، موضحا أنها تستحق عضوية الناتو.

وكشف الرئيس التركي عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل.

اتفاق الحبوب

يشار إلى أنه كل من زيلينسكي وأردوغان يرغبان بتمديد اتفاق مع روسيا يُسمح بموجبه لأوكرانيا بشحن الذرة وحبوب أخرى إلى الأسواق العالمية خلال الحرب.

وحاول أردوغان استخدام علاقاته الجيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتوسط وإنهاء الحرب.

كما نظمت تركيا جولتين سابقين من مفاوضات السلام وما زالت تضغط من أجل مزيد من المحادثات، وسط قلق الحكومات الغربية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين تركيا، العضو في الناتو، وروسيا ومقاومتها لتوسع الحلف.