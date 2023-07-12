أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل شهر أكتوبر

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تكون تصادق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “ناتو” قبل شهر أكتوبر المقبل على الأقل لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.
وأضاف أردوغان “لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران” مضيفًا أن “ثمة الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها” بمجرد عودة النواب في أكتوبر.
وتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي بعد ختام أعمال قمة الناتو في ليتوانيا أن بلاده تكافح الإرهاب والأحزاب المتهمة بالإرهاب يجب التصدي لها.
وأوضح أردوغان أنه تم بحث تطوير العلاقة بين دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” والشركاء في آسيا والمحيط الهندي.
كذلك أعرب أردوغان عن أمله في أن تقوم السويد بتنفيذ الوعود من أجل استكمال انضمامها للناتو مضيفاً أن السويد ستتخذ خطوات ملموسة ضد الإرهاب بموجب الاتفاق بين البلدين.
وندد أردوغان بجريمة حرق القرآن الكريم في السويد قائلًا، إن مهاجمة المقدسات ليست حرية تفكير بل همجية ونوع من أنواع العمل الإرهابي.
وأضاف أن عدم التهاون في مكافحة الإرهاب أحد خطوطنا الحمراء، ونطالب جميع حلفائنا باتخاذ مواقف حازمة بهذا الشأن.