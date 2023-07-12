أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل شهر أكتوبر

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تكون تصادق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “ناتو” قبل شهر أكتوبر المقبل على الأقل لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.