أردوغان عقب غلق صناديق الاقتراع: حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة

المناطق_متابعات
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الجميع إلى مراقبة صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية.
وقال أردوغان، عبر “تويتر”، عقب إغلاق صناديق الاقتراع: “أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح”، مضيفا: “حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة”.
وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت مراسلة “سبوتنيك”، إن “مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية”، مؤكدة بدء فرز الأصوات.
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح “تحالف الجمهور”، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة”، كمال كليجدار أوغلو.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.