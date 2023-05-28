أردوغان عقب غلق صناديق الاقتراع: حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة

وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.