أردوغان يظهر لأول مرة علناً بعد تعرضه لوعكة صحية

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ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، في إسطنبول؛ للمرة الأولى بعد غيابه لمدة 3 أيام بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن حملته الانتخابية.

وبثت محطات التلفزيون، فيديو للرئيس التركي وهو على منصة معرض تكنوفست للطيران في إسطنبول، وألقى بالزهور على حشد من مؤيديه الذين كانوا يلوّحون بالأعلام.

وأكد “أردوغان”، أنه يشعر بتحسن كبير بعد إصابته بوعكة صحية في المعدة.

وتعرض الرئيس التركي وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، خلال بث مباشر على القنوات التلفزيونية المحلية، لوعكة صحية، وقطع خطابه لمدة 20 دقيقة.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن أردوغان يعاني التهاباً في المعدة والأمعاء، وهي مشكلة في الجهاز الهضمي تعالج بسهولة وفي غضون أيام قليلة.